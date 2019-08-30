"Процесс идет": У Зеленского опровергли информацию о завершении обмена пленными

Новости Украины:Информация о завершении обмена пленными не соответствует действительности.

Информация о завершении обмена с РФ не соответствует действительности. Процесс взаимного освобождения еще продолжается.

Об этом говорится на странице Офиса Президента в Facebook.

"Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Как отметили в ОП, "уже не впервые мы видим информационный хаос, вызванный ссылкой на неподтвержденную информацию и многочисленные "источники".

"Мы призываем понимать последствия дезинформации: это игра с эмоциями общества", - подчеркнули в ОП.

Там заверили: когда взаимное освобождение удерживаемых лиц завершится, Офис Президента сообщит об этом на официальных каналах.

Напомним, накануне появилась информация, что военнопленных украинских моряков, ранее удерживаемых в России, уже доставили в Украину.

Родственников поставили в известность, что "моряки уже в Украине", однако не уточнили, где именно.

"Мы получили такую информацию и срочно выехали в Киев", – рассказал собеседник издания Крым.Реалии, отметив при этом, что "встреча в аэропорту не планируется".

Ранее новоизбранный генпрокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил, что украинские политзаключенные, в том числе Сенцов, Балух Гриб, возвращаются в Украину.