Скачать
Пятница, 30.08.2019
"Процесс идет": У Зеленского опровергли информацию о завершении обмена пленными
"Процесс идет": У Зеленского опровергли информацию о завершении обмена пленными
Данилюк в аэропорту прокомментировал обмен пленными (Видео)
Данилюк в аэропорту прокомментировал обмен пленными (Видео)
Определились все участники группового этапа Лиги Европы: составы корзин
Определились все участники группового этапа Лиги Европы: составы корзин
Приметы и обряды на 30 августа - Мирон-ветрогон
Приметы и обряды на 30 августа - Мирон-ветрогон

Данилюк в аэропорту прокомментировал обмен пленными (Видео)

Данилюк в аэропорту прокомментировал обмен пленными (Видео)
08:36 Сегодня Телеграф Телеграф

Новости Украины:Секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что надеется на обмен заключенных.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что надеется на обмен заключенных между Украиной и Россией. Об этом он заявил в аэропорту "Киев", где собрались журналисты в ожидании обмена, сообщает "Громадське".

На уточняющий вопрос, состоится ли сегодня обмен заключенных между Украиной и Россией, он ответил "Надеемся". Однако, он отказался комментировать информацию, что политзаключенные сегодня прибудут в Украину.

Отметим, что сейчас в киевском аэропорту журналисты ждут, когда прилетят политзаключенные. Скорее всего, среди них политзаключенные Олег Сенцов, Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, украинские военнопленные моряки. Сообщается, что должны прилететь 28 украинцев.

Напомним, накануне появилась информация, что военнопленных украинских моряков, ранее удерживаемых в России, уже доставили в Украину.

Родственников поставили в известность, что "моряки уже в Украине", однако не уточнили, где именно.

"Мы получили такую информацию и срочно выехали в Киев", – рассказал собеседник издания Крым.Реалии, отметив при этом, что "встреча в аэропорту не планируется".

Ранее новоизбранный генпрокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил, что украинские политзаключенные, в том числе Сенцов, Балух Гриб, возвращаются в Украину.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

СНБО, Моряки, Пленные, Политзаключенные, Александр Данилюк, Олег Сенцов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 30 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Какая польза имбирной воды натощак: вы будете удивлены
03 Рада утвердила новый Кабмин: кто в него вошел
04 "Украинцы летят на родину": между Украиной и РФ стартовал обмен пленными
05 Дефицит кальция: неприятные признаки, которые указывают на нехватку
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Макрон провел телефонный разговор с Зеленским
Макрон провел телефонный разговор с Зеленским
Основатель Alibaba предложил работать по 12 часов в неделю
Основатель Alibaba предложил работать по 12 часов в неделю
ВР утвердила календарный план осенней сессии
ВР утвердила календарный план осенней сессии
Рецепт дня: Тарталетки с курицей и грибами
Рецепт дня: Тарталетки с курицей и грибами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь