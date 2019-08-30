Данилюк в аэропорту прокомментировал обмен пленными (Видео)

Новости Украины:Секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что надеется на обмен заключенных.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что надеется на обмен заключенных между Украиной и Россией. Об этом он заявил в аэропорту "Киев", где собрались журналисты в ожидании обмена, сообщает "Громадське".

На уточняющий вопрос, состоится ли сегодня обмен заключенных между Украиной и Россией, он ответил "Надеемся". Однако, он отказался комментировать информацию, что политзаключенные сегодня прибудут в Украину.

Олександр Данилюк в аеропорті «Київ» про можливе повернення українських політв’язнів з Росії — каже, що сподівається на це найближчим часом, але коментуватиме лише тоді, коли це трапиться pic.twitter.com/IrE8uixGO0 — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 30 августа 2019 г.

Отметим, что сейчас в киевском аэропорту журналисты ждут, когда прилетят политзаключенные. Скорее всего, среди них политзаключенные Олег Сенцов, Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, украинские военнопленные моряки. Сообщается, что должны прилететь 28 украинцев.

Напомним, накануне появилась информация, что военнопленных украинских моряков, ранее удерживаемых в России, уже доставили в Украину.

Родственников поставили в известность, что "моряки уже в Украине", однако не уточнили, где именно.

"Мы получили такую информацию и срочно выехали в Киев", – рассказал собеседник издания Крым.Реалии, отметив при этом, что "встреча в аэропорту не планируется".

Ранее новоизбранный генпрокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил, что украинские политзаключенные, в том числе Сенцов, Балух Гриб, возвращаются в Украину.