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"Процесс пошел": Полозов заявил о начале обмена пленными (Видео)

"Процесс пошел": Полозов заявил о начале обмена пленными (Видео)
10:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Утром из московского СИЗО "Лефортово" выехали два автобуса, в которых предположительно находятся украинские пленные.

Адвокат военнопленных украинских моряков Николай Полозов заявил, что начался процесс обмена между Россией и Украиной удерживаемыми лицами.

Об этом Полозов сообщил в Facebook.

"‪Команда защиты военнопленных украинских моряков не комментировала непроверенные слухи и предположения относительно их освобождения.‬‪Теперь можно сказать, что процесс пошёл", - написал адвокат. ‬

К офису Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека утром в субботу съезжаются родственники удерживаемых в России граждан Украины.

На месте уже присутствуют дочь и сестра Олега Сенцова, родственники Евгения Панова и Алексея Сизановича. С родственниками работают психологи.

Как сообщается, ожидается отправка транспорта в аэропорт с ранее удерживаемыми в России гражданами Украины.

"Еще не верю. Пока не увижу – не поверю (в возвращение сына – КР)",- сообщила мама Евгения Панова Веры Котелянец

Как сообщалось, что утром 7 сентября из московского СИЗО "Лефортово" выехали два автобуса в сопровождении полицейского кортежа.

В списки для выдачи Украине политзаключенных в рамках обмена было включено 24 моряка, которых задержали возле Керченского пролива в конце ноября 2018 года, и еще 11 осужденных в РФ.

Среди них - журналист Украинского национального информационного агентства “Укринформ” Роман Сущенко, кинорежиссер из Крыма Олег Сенцов, крымский фермер, которого задержали за проукраинскую позицию в оккупированном Крыму, Владимир Балух, общественный активист, которого обвиняют якобы в подготовке терактов в Крыму Александр Кольченко, а также Николай Карпюк и Станислав Клых, которых задержали за то, что, по версии российского следствия, они были членами УНА-УНСО и в 1994-1995 годах якобы воевали против российских сил в Чечне.

Кроме этого, в списке на обмен были незаконно вывезенный в Россию и обвиненный в якобы подготовке терактов на территории РФ Павел Гриб, фигурант так называемого дела “крымских диверсантов” Евгений Панов, украинский пенсионер Алексей Сизонович, которого обвиняют в незаконном пересечении российской границы и покушении на теракт.

СМИ: украинские политзаключенные выехали из "Лефортово" (Видео)

Включение в список этих политзаключенных стало возможным после того, как украинский суд отпустил под личное обязательство главного редактора “РИА Новости Украина” Кирилла Вышинского, которому было объявлено подозрение в государственной измене.

Переговоры об обмене продолжались до 7 сентября.

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Украина, Россия, Заключенные, РФ, Моряки, Обмен, Украинские моряки.
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