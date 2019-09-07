Адвокаты рассказали о возвращении политзаключенных в Украину

Новости Украины:Адвокаты выразили надежду, что формула 35 на 35 будет реализована.

По данным защитника политзаключенного Романа Сущенко Марка Фейгина, обмен удерживаемых граждан между Украиной и России должен пройти по формату "35 на 35".

Об этом стало известно из комментарий адвокатов Марка Фейгина и бывшего омбудсмена Украины Нины Карпачевой.

"По моим данным, обмен будет в формате "35 на 35". Украине передадут 24 моряка и 11 осуждённых украинцев: Сенцов, Сущенко, Евгений и Артур Пановы, Кольченко, Клых, Карпюк, Гриб, Сизонович, Балух, Бекиров",- заявил Фейгина.

Родственников этих граждан пригласили в аэропорт, куда они уже подъезжают.

"Сейчас можно сказать, что главное состоялось – состоялся диалог двух президентов – Украины и РФ, который по сути сдвинул с мертвой точки ту проблему, которая никаких не решалась в течение 20 месяцев. В результате этого диалога мы имеем помилование. Украинский президент Зеленский помиловал 16 человек, из них – три женщины. Российский президент Владимир Путин помиловал 11 человек",- заявила Карпачева.

Карпачева отметила: "Таким образом, 24 украинских военных моряка возвращаются домой плюс 11 помилованных. Среди них летит наш гражданин – режиссер Олег Сенцов".

Он уточнила, что Украина накануне отпустила под личные обязательства 19 человек, которые пошли на обмен , 16 были помилованы.

В конечном итоге будем надеяться, что формула 35 на 35 будет реализована.

По словам Карпачевой, по прилету освобожденные пройдут медицинскую реабилитацию.

Ранее, Адвокат военнопленных украинских моряков Николай Полозов заявил, что начался процесс обмена между Россией и Украиной удерживаемыми лицами.

Напомним, из московского СИЗО "Лефортово", где находятся украинские пленные, готовящиеся к обмену, выехало два автобуса. Предположительно, в них находятся украинские политзаключенные. Об этом сообщает корреспондент в России Роман Цимбалюк.