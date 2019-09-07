Полозов рассказал об обмене пленными: Будет в формате "35 на 35"

Новости Украины:Украине будут выданы все задержанные в Керченском проливе моряки, обмен произойдет в формате "35 на 35" под поручительство Денисовой.

Все арестованные украинские моряки, которых в субботу Россия отправляет на родину, были освобождены под поручительство уполномоченного по защите прав человека в Украине Людмилы Денисовой, сообщил "Интерфаксу"(Interfax.ru) руководитель группы адвокатов Николай Полозов.

"Следствие удовлетворило ходатайство Денисовой о личном поручительстве", - сказал он.

По его словам, в настоящее время моряки готовятся вылететь на родину в рамках обмена удерживаемых Украиной и Россией лиц.

Обмен удерживаемых граждан между Украиной и России должен пройти по формату "35 на 35", сообщил "Интерфаксу"(Interfax.ru) защитник украинского осуждённого Романа Сущенко Марк Фейгин.

"По моим данным, обмен будет в формате "35 на 35". Украине передадут 24 моряка и 11 осуждённых украинцев: Сенцов, Сущенко, Евгений и Артур Пановы, Кольченко, Клых, Карпюк, Гриб, Сизонович, Балух, Бекиров", - сказал он.

По его словам, "родственников этих граждан пригласили в аэропорт, куда они уже подъезжают".

Все украинские моряки, задержанные в Керченском проливе, вернутся домой, сообщил "Интерфаксу" руководитель группы адвокатов Николай Полозов.

"Украине будут выданы все 24 моряка, включая сотрудников СБУ", - сказал он, уточнив, что по его данным, моряки уже доставлены из СИЗО "Лефортово" в аэропорт "Внуково" и ожидают вылета в Киев.

В тоже время защитник осуждённого за шпионаж украинца Романа Сущенко, которого Россия также намерена выдать на родину, сообщил, что родственники украинцев уже едут встречать их аэропорт.

Ранее адвокат военнопленных украинских моряков Николай Полозов заявил, что начался процесс обмена между Россией и Украиной удерживаемыми лицами.

Как сообщалось, что утром 7 сентября из московского СИЗО "Лефортово" выехали два автобуса в сопровождении полицейского кортежа.