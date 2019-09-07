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Полозов рассказал об обмене пленными: Будет в формате "35 на 35"

Полозов рассказал об обмене пленными: Будет в формате "35 на 35"
11:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Украине будут выданы все задержанные в Керченском проливе моряки, обмен произойдет в формате "35 на 35" под поручительство Денисовой.

Все арестованные украинские моряки, которых в субботу Россия отправляет на родину, были освобождены под поручительство уполномоченного по защите прав человека в Украине Людмилы Денисовой, сообщил "Интерфаксу"(Interfax.ru) руководитель группы адвокатов Николай Полозов.

"Следствие удовлетворило ходатайство Денисовой о личном поручительстве", - сказал он.

По его словам, в настоящее время моряки готовятся вылететь на родину в рамках обмена удерживаемых Украиной и Россией лиц.

Обмен удерживаемых граждан между Украиной и России должен пройти по формату "35 на 35", сообщил "Интерфаксу"(Interfax.ru) защитник украинского осуждённого Романа Сущенко Марк Фейгин.

"По моим данным, обмен будет в формате "35 на 35". Украине передадут 24 моряка и 11 осуждённых украинцев: Сенцов, Сущенко, Евгений и Артур Пановы, Кольченко, Клых, Карпюк, Гриб, Сизонович, Балух, Бекиров", - сказал он.

По его словам, "родственников этих граждан пригласили в аэропорт, куда они уже подъезжают".

Все украинские моряки, задержанные в Керченском проливе, вернутся домой, сообщил "Интерфаксу" руководитель группы адвокатов Николай Полозов.

"Украине будут выданы все 24 моряка, включая сотрудников СБУ", - сказал он, уточнив, что по его данным, моряки уже доставлены из СИЗО "Лефортово" в аэропорт "Внуково" и ожидают вылета в Киев.

В тоже время защитник осуждённого за шпионаж украинца Романа Сущенко, которого Россия также намерена выдать на родину, сообщил, что родственники украинцев уже едут встречать их аэропорт.

"Процесс пошел": Полозов заявил о начале обмена пленными (Видео)

Ранее адвокат военнопленных украинских моряков Николай Полозов заявил, что начался процесс обмена между Россией и Украиной удерживаемыми лицами.

Как сообщалось, что утром 7 сентября из московского СИЗО "Лефортово" выехали два автобуса в сопровождении полицейского кортежа.

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Омбудсмен, Николай Полозов, Людмила Денисова, Украинские моряки, Обмен пленными.
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