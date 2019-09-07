СБУ: Только на территории ОРДЛО незаконно удерживаются 227 украинцев

Новости Украины:В ведомстве также отметили, что с 2014 года из РФ и временно оккупированных территорий вернулись 3280 украинцев.

Служба безопасности Украины сообщила, что на сегодняшний день на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) удерживаются более двухсот граждан Украины.

"Работа СБУ по освобождению граждан Украины (из тюремного заключения в РФ – Ред.) продолжается, ведь только на территории ОРДЛО незаконно удерживаются 227 украинцев", – сообщает пресс-центр СБУ в субботу.

Напомним, украинский борт с гражданами Украины, которых РФ передает в рамках взаимного освобождения, приземлился в субботу в Киеве.

В ОПУ обнародовали официальный список украинцев, которые вернулись на родину в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц.