В ОПУ обнародовали список возвращенных домой украинцев

Новости Украины:Обнародован официальный список украинцев, которые вернулись на родину в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц.

Обнародован официальный список украинцев, которые вернулись на родину в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц.

Список обнародовала пресс-служба президента.

Так, сегодня в Украину прибыли политзаключенные:

Роман Сущенко,

Олег Сенцов,

Александр Кольченко,

Владимир Балух,

Станислав Клых,

Николай Карпюк,

Алексей Сизонович,

Павел Гриб,

Эдем Бекиров,

Евгений Панов,

Артур Панов.

Кроме того, на родину прибыли 24 военнопленные:

Роман Мокряк, командир МБАК "Бердянск".

Юрий Безъязычный, моторист-электрик.

Андрей Артеменко, старший комендор.

Андрей Эйдер, комендор-сигнальщик.

Богдан Головаш, выпускник ИВМС.

Денис Гриценко, командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования.

Василий Сорока, капитан, находился на борту МБАК "Бердянск".

Богдан Небылица, командир МБАК "Никополь".

Вячеслав Зинченко, комендор-сигнальщик.

Сергей Цыбизов, комендор-сигнальщик.

Сергей Попов, заместитель командира дивизиона по электромеханической части - начальник электромеханической службы 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования.

Владислав Костишин, выпускник ИВМС.

Андрей Опрыско, моторист-электрик МБАК "Вышгород".

Андрей Драч, капитан, находился на борту МБАК "Никополь".

Олег Мельничук, командир рейдового буксира "Яны Капу".

Михаил Власюк, моторист-электрик.

Виктор Беспальченко, комендор.

Владимир Терещенко, комендор.

Евгений Семидоцкий, марсовой.

Владимир Лисовой, командир 31-го дивизиона судов обеспечения.

Андрей Шевченко, главный старшина дивизиона.

Владимир Варимез, старший радиотелеграфист НК "Смела" 31-го дивизиона судов обеспечения.

Сергей Чулиба, командир отделения мотористов НКА "Новая Каховка", 31-го дивизиона судов обеспечения.

Юрий Будзило, командир радиотехнического взвода управления 21-й отдельной р/т роты морского командования.

Как сообщалось ранее, Кольченко вместе с режиссером Сенцовым задержали сотрудники российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии.

В 2016 году украинцев Карпюка и Клыха приговорили к 22,5 и 20 годам заключения соответственно. По версии российского следствия, они были членами организации УНА-УНСО и в 1994-1995 годах воевали в составе бандформирований в Чечне.

Павел Гриб исчез в конце августа 2017 года. Позже стало известно, что украинец содержится в СИЗО в Краснодаре. Российские следователи обвиняли его в подготовке теракта на школьной линейке в Сочи. 22 марта 2019 года суд в РФ приговорил украинца к 6 годам колонии по обвинению в якобы "пособничестве терроризму".

ФСБ РФ задержала Балуха в оккупированном Крыму 8 декабря 2016 года. Он был приговорен к 4 годам и 11 месяцам по совокупности двух дел, возбужденных за якобы хранение боеприпасов и якобы избиение начальника ИВС.

Корреспондента "Укринформа" Сущенко задержали 30 сентября 2016 года в Москве. ФСБ назвала его сотрудником украинской разведки и обвинила в шпионаже. В июне 2018 года Сущенко приговорили к 12 годам колонии строгого режима.

Артура Панова в августе 2017 года в РФ приговорили к 8 годам колонии за якобы планирование теракта в Ростове-на-Дону.

Евгения Панова российские спецслужбы задержали в августе 2016 года и обвинили в подготовке диверсий в оккупированном Крыму. Е.Панова приговорили к 8 годам колонии строгого режима.

Сизонович в июле 2017 года был приговорен в России к 12 годам лишения свободы. Его обвиняли в подготовке терактов в Ростовской области, незаконном пересечении границы и незаконном владении взрывчаткой.

Российские силовики задержали Бекирова в декабре 2018 года на админгранице с оккупированным Крымом. Его обвиняли в хранении, распространении и транспортировке тротила и патронов.

25 ноября 2018 года российские военные и силовики возле Керченского пролива захватили в плен 24 украинских военнослужащих, находившихся на буксире "Яны Капу" и катерах "Бердянск" и "Никополь", которые совершали плановый переход из Одессы в Мариуполь. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ.