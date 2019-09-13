Чумак анонсировал расследование причин Иловайской трагедии

Новости Украины:Военный прокурор Виктор Чумак заявил о начале расследования причин Иловайской трагедии.

Новый главный военный прокурор Виктор Чумак анонсировал расследование причин, которые привели к Иловайскому котлу в зоне проведения антитеррористической операции в Донецкой области в 2014 году.

Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1", передает ТСН.

"Иловайская трагедия и все, что происходило тогда в Иловайске, будет расследовано и будет расследовано очень тщательно. Политики могут сразу давать оценки, это измена или что-то иное. У прокурора нет такого права и поэтому квалификация того, что там произошло, будет и она будет отвечать уголовному и уголовно-процессуальному законодательству", - сказал Виктор Чумак.

Напомним, в конце августа 2014 года после ожесточенных боев бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Российские военные обстреляли коридор, которым по договоренности должны были выходить украинские бойцы. Они понесли значительные потери.

По официальным данным, погибли 366 украинских военных, 249 были ранены, 128 взяты в плен и 158 пропавших без вести. Вместе с тем, парламентская ВСК по расследованию трагедии оценивает общие потери украинских войск в тысячу человек. Кроме того, силы АТО за время боев под Иловайском потеряли военной техники почти на 300 млн грн.