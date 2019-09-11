Скачать
Среда, 11.09.2019
Главным военным прокурором Украины назначен Виктор Чумак
Главным военным прокурором Украины назначен Виктор Чумак
Зеленский лишил дипранга Арьева, Герасимова и Логвинского
Зеленский лишил дипранга Арьева, Герасимова и Логвинского
"Мне тяжело": Ломаченко сделал шокирующее признание
"Мне тяжело": Ломаченко сделал шокирующее признание
Интересные советы, которые помогут начинающему туристу в аэропорту
Интересные советы, которые помогут начинающему туристу в аэропорту

Главным военным прокурором Украины назначен Виктор Чумак

Главным военным прокурором Украины назначен Виктор Чумак
10:35 Сегодня Телеграф Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Руслан Рябошапка назначил Виктора Чумака заместителем Генерального прокурора - Главным военным прокурором.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка назначил бывшего народного депутата Виктора Чумака заместителем Генпрокурора - Главным военным прокурором.

"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка, руководствуясь ст.9 Закона Украины "О прокуратуре", 11 сентября 2019 подписал приказ о назначении Виктора Чумака заместителем Генерального прокурора - Главным военным прокурором", - сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Ранее, 10 сентября 2019 года, Президент Украины Владимир Зеленский подписал согласования кандидатуры Виктора Чумака для назначения на указанную должность.

Виктор Чумак в 1995 году окончил Киевский университет им. Т. Шевченко по специальности "Правоведение".

До 1999 года работал в Национальной академии Государственной пограничной службы. В 2000 году - возглавил управление правового обеспечения Государственного комитета по делам охраны государственной границы Украины.

В 2004-2009 годах работал экспертом, директором программ политического анализа и безопасности, директором Международного центра перспективных исследований.

Виктор Чумак был народным депутатом Украины 7-го и 8-го созывов.

Не допуск депутатов в ПАСЕ: в Верховной Раде назвали причину

С 2012 года работал в должности Председателя Комитета Верховной Рады по вопросам противодействия предотвращения коррупции, а с 2014 года - заместитель председателя Комитета по вопросам предупреждения и против коррупции.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Прокуратура, Генпрокуратура, Генеральная прокуратура, Виктор Чумак, Владимир Зеленский, Военная прокуратура, Руслан Рябошапка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 11 сентября 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 11 сентября - Усекновение главы
03 Сегодня Усекновение главы Иоанна Предтечи: что категорически нельзя делать
04 С 1 октября начнет действовать новый тариф НЭК "Укрэнерго"
05 Гороскоп на завтра, 11 сентября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Гончарук собирает заседание Кабмина
Гончарук собирает заседание Кабмина
Теплая осень, но готовимся к похолоданию: прогноз погоды 11 сентября
Последнее тепло: погода 11 сентября
Меркель: Мы видим первые шаги Зеленского
Меркель: Мы видим первые шаги Зеленского
Таисия Повалий скоро станет бабушкой: беременность невестки уже не скрыть (Фото)
Таисия Повалий скоро станет бабушкой: беременность невестки уже не скрыть (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь