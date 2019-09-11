Главным военным прокурором Украины назначен Виктор Чумак

Новости Украины:Руслан Рябошапка назначил Виктора Чумака заместителем Генерального прокурора - Главным военным прокурором.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка назначил бывшего народного депутата Виктора Чумака заместителем Генпрокурора - Главным военным прокурором.

"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка, руководствуясь ст.9 Закона Украины "О прокуратуре", 11 сентября 2019 подписал приказ о назначении Виктора Чумака заместителем Генерального прокурора - Главным военным прокурором", - сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Ранее, 10 сентября 2019 года, Президент Украины Владимир Зеленский подписал согласования кандидатуры Виктора Чумака для назначения на указанную должность.

Виктор Чумак в 1995 году окончил Киевский университет им. Т. Шевченко по специальности "Правоведение".

До 1999 года работал в Национальной академии Государственной пограничной службы. В 2000 году - возглавил управление правового обеспечения Государственного комитета по делам охраны государственной границы Украины.

В 2004-2009 годах работал экспертом, директором программ политического анализа и безопасности, директором Международного центра перспективных исследований.

Виктор Чумак был народным депутатом Украины 7-го и 8-го созывов.

С 2012 года работал в должности Председателя Комитета Верховной Рады по вопросам противодействия предотвращения коррупции, а с 2014 года - заместитель председателя Комитета по вопросам предупреждения и против коррупции.