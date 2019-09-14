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Пристайко: На нормандской встрече подписание документов не планируется

Пристайко: На нормандской встрече подписание документов не планируется
10:06 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Пристайко говорит, что никаких документов на встрече "нормандского формата", подписано не будет, потому что их просто нет.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что лидеры четырех стран "нормандского формата" - Украины, Германии, Франции и России - на вероятной встрече не планируют подписывать никаких документов.

Об этом Пристайко сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, готова ли Украина на саммите лидеров "норманнского формата" подписывать новые документы.

"Новых бумаг - нет, их нет. Их на самом деле никто и не вырабатывает. Мы в течение многих лет не можем даже начать выполнять третий, четвертый пункты и т.д. Минских договоренностей", - сказал Пристайко.

Министр добавил, что российская сторона не предлагает подписывать новых документов.

По его словам, вряд ли следует надеяться, что лидерам стран "нормандского формата" только за одну встречу удастся что-то подписать, что установит мир в Украине.

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При этом министр сказал, что перед встречей лидеров Украины, Германии, Франции и России не предвидится встреча глав МИД этих стран.

Также Пристайко отметил, что рассматриваются разные даты проведения встречи "нормандской четверки".

"Некоторые даты очень близкие, я не знаю, сработают ли они. Мы не хотели третий-четвертый раз переносить, но мы договорились о том, что она состоится очень скоро", - заявил Пристайко.

"Мы читали сегодня от российской стороны ответы, что наверное она состоится в октябре. Уже, то есть, поставлен новый месяц как минимум. С нами это не согласовывалось. Мы хотели бы провести максимально быстро. Мы все же надеемся, что лидеры смогут дать толчок для своих команд, чтобы решить много вопросов", - сказал министр.

Как сообщалось ранее, 25 августа канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция работают над организацией саммита "нормандской четверки" в ближайшее время в Париже.

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7 сентября Зеленский и президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора договорились в ближайшее время обсудить дату проведения встречи в "нормандском формате".

Новоназначенный посол Франции в Украине Этьен де Понсен выразил надежду на проведение до конца сентября этой встречи, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что политическая воля для проведения встречи есть, однако саммиту должна предшествовать предметная подготовка.

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МИД, Франция-Германия, Вадим Пристайко, Нормандский формат.
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