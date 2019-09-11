Посол Франции анонсировал встречу "нормандской четверки"

Новости Украины:Посол назвал вероятные сроки проведения саммита "нормандской четверки".

Встреча лидеров глав государств "нормандского формата" (Украина, Франция, Германия, РФ) может состояться еще до конца сентября текущего года.

Об этом сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен (Etienne de Poncins).

"Я могу подтвердить, что в настоящее время происходят очень тесные контакты на уровне президента нашей республики Макрона с канцлером Германии Меркель и одновременно с президентами Зеленским и Путиным в надежде провести указанную встречу еще до конца текущего месяца", - сказал он журналистам в среду в Киеве после возложения цветов к Стене памяти погибшим за Украину в 2014-17 гг возле Михайловского собора.

Напомним, ранее стало известно, что Франция выступает за то, чтобы уже в ближайшие дни в Париже состоялся саммит "нормандской" четверки.