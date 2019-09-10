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Трамп готов к переговорам о мире в Украине

Трамп готов к переговорам о мире в Украине
10:11 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Дональд Трамп выразил свою готовность присоединиться к столу переговоров о мире в Украине.

Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы присоединиться к переговорам по миру в Украине, если это будет необходимо участникам переговоров.

Об этом он заявил в Вашингтоне во вторник, отвечая на вопрос Украинской Службы "Голоса Америки" о том, должны ли США присоединиться к переговорам по миру в Украине.

"Я считаю, что тот факт, что вчера состоялся обмен пленными между Россией и Украиной является очень большим шагом, и очень позитивным шагом. Если бы им было нужно, чтобы я присоединился, я бы присоединился, но действительно вчера произошло очень и очень позитивное событие", - заявил Дональд Трамп.

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В конце августа президент Владимир Зеленский встретился с советником президента США Джоном Болтоном и заявил, что Украина приветствовала бы присоединение США к "нормандскому формату".

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Спецпредставитель США Курт Волкер заявил, что Вашингтон поддерживает текущий формат переговоров по ситуации на востоке Украины, но готов в случае необходимости к ним присоединиться.

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США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Джон Болтон, Нормандский формат.
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