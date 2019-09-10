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Дания потеряла около $600 тысяч из-за отмененного визита Трампа

Дания потеряла около $600 тысяч из-за отмененного визита Трампа
05:33 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Дональд Трамп должен был посетить Данию 2-3 сентября, но отказался от турне из-за спора с премьер-министром страны Метте Фредериксен.

Подготовительные мероприятия власти в Дании до визита президента США Дональда Трампа, который впоследствии был отменен, не понадобились, однако стоили казне более полумиллиона долларов. Об этом говорится в публикации американского информагентства Bloomberg.

"Полиция Дании потратила около 4 млн крон (600 тыс. долларов США) на мероприятия по подготовке к визиту Дональда Трампа в Копенгаген, который был отменен", - отмечается в сообщении со ссылкой на местные медиа.

Глава Белого дома планировал посетить Данию 2-3 сентября, но отказался от турне из-за спора с премьер-министром страны Метте Фредериксен по поводу возможной покупки Соединенными Штатами Гренландии.

Как уточняется, в расходы входят деньги, которые предусматривались на усиленную полицейскую охрану во время визита. В частности, речь идет о компенсации за аннулированные отпуска для офицеров, а также за съемное жилье для полицейских в командировке.

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Напомним: в прошлом месяце Дональд Трамп заявил о готовности купить у Дании Гренландию. В том числе, было отмечено, что США готовы взять на себя выплату гренландским автономным властям $600 млн ежегодно на поддержку экономики и социальной сферы острова – столько сейчас платит Дания.

В ответ глава правительства Дании выразила надежду, что президент США шутит, и назвала это "абсурдной дискуссией". После этого президент США отменил свой визит в Копенгаген.

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Дания, Дональд Трамп, Метте Фредериксен, Спор Трампа и Фредиксен, $600 тысяч, Отменен визит Трампа в Данию.
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