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Трамп не против присоединиться к переговорам о мире в Украине

Трамп не против присоединиться к переговорам о мире в Украине
02:39 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Дональд Трамп считает позитивным событием, что состоялся обмен пленными между Россией и Украиной.

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов присоединиться к переговорам о мире в Украине, если это будет необходимо самим участникам переговоров. Об этом глава Белого дома заявил в Вашингтоне.

"Я считаю, что тот факт, что вчера состоялся обмен пленными между Россией и Украиной является очень большим шагом, и очень позитивным шагом. Если бы им было нужно, чтобы я присоединился, я бы присоединился, но действительно вчера состоялось очень и очень положительное событие", - заявил Дональд Трамп.

Трамп пока не решил, возобновит ли переговоры с КНДР

Напомним: в субботу президент США приветствовал обмен пленными между Россией и Украиной в Twitter.

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Украина, США, Дональд Трамп, Переговоры о мире в Украине.
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