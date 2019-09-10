Трамп не против присоединиться к переговорам о мире в Украине

Новости мира:Дональд Трамп считает позитивным событием, что состоялся обмен пленными между Россией и Украиной.

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов присоединиться к переговорам о мире в Украине, если это будет необходимо самим участникам переговоров. Об этом глава Белого дома заявил в Вашингтоне.

"Я считаю, что тот факт, что вчера состоялся обмен пленными между Россией и Украиной является очень большим шагом, и очень позитивным шагом. Если бы им было нужно, чтобы я присоединился, я бы присоединился, но действительно вчера состоялось очень и очень положительное событие", - заявил Дональд Трамп.

Напомним: в субботу президент США приветствовал обмен пленными между Россией и Украиной в Twitter.