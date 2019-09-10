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Трамп пока не решил, возобновит ли переговоры с КНДР

Трамп пока не решил, возобновит ли переговоры с КНДР
01:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Замглава МИД КНДР Цой Сон Хи заявила, что ее страна желает проведения переговоров с США по денуклеаризации в конце сентября.

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что в курсе предложения КНДР о возобновлении переговоров с Вашингтоном в сентябре, но отметил, что еще не решил, как следует поступить.

"Посмотрим, что произойдет", - сказал он журналистам в Вашингтоне, комментируя заявление северокорейской стороны.

"Провести встречу - это всегда хорошо", - добавил Трамп.

Ранее замглавы МИД КНДР Цой Сон Хи заявила, что ее страна желает проведения переговоров с США по денуклеаризации в конце сентября.

"Мы стремимся к всеобъемлющим переговорам по всем вопросам, которые мы обсуждали до сих пор с США, в условленное время и в условленном месте в конце сентября", - заявила она.

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Пхеньян принял к сведению неоднократные призывы Вашингтона к переговорам, отметила Цой Сон Хи.

США и КНДР до сих пор не возобновили переговоры по ядерной программе Пхеньяна, приостановленные после безрезультатного саммита США-КНДР в Ханое.

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Все по теме:

США, Вашингтон, КНДР, Дональд Трамп, Цой Сон Хи, Переговоры с КНДР, Возобновление переговоров с Вашингтоном.
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