Трамп пока не решил, возобновит ли переговоры с КНДР

Новости мира:Замглава МИД КНДР Цой Сон Хи заявила, что ее страна желает проведения переговоров с США по денуклеаризации в конце сентября.

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что в курсе предложения КНДР о возобновлении переговоров с Вашингтоном в сентябре, но отметил, что еще не решил, как следует поступить.

"Посмотрим, что произойдет", - сказал он журналистам в Вашингтоне, комментируя заявление северокорейской стороны.

"Провести встречу - это всегда хорошо", - добавил Трамп.

Ранее замглавы МИД КНДР Цой Сон Хи заявила, что ее страна желает проведения переговоров с США по денуклеаризации в конце сентября.

"Мы стремимся к всеобъемлющим переговорам по всем вопросам, которые мы обсуждали до сих пор с США, в условленное время и в условленном месте в конце сентября", - заявила она.

Пхеньян принял к сведению неоднократные призывы Вашингтона к переговорам, отметила Цой Сон Хи.

США и КНДР до сих пор не возобновили переговоры по ядерной программе Пхеньяна, приостановленные после безрезультатного саммита США-КНДР в Ханое.