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Понедельник, 09.09.2019
Попытки "манипулировать украинским правосудием": В США начали расследование против Трампа
Попытки "манипулировать украинским правосудием": В США начали расследование против Трампа
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Попытки "манипулировать украинским правосудием": В США начали расследование против Трампа

Попытки "манипулировать украинским правосудием": В США начали расследование против Трампа
22:17 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:В Конгрессе США начали расследование в отношении Трампа, Джулиани и Украины.

Три комитета Палаты представителей Конгресса США заявили в понедельник, что начали "широкомасштабное расследование" сообщений о том, что президент Дональд Трамп, его адвокат Руди Джулиани и, возможно, другие оказывали давление на правительство Украины, чтобы склонить его к содействию кампании по переизбранию Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Представитель демократов, который возглавляет комитеты по вопросам разведки, наблюдения и иностранным делам Палаты обратился к Белому дому и Государственному департаменту с просьбой предоставить информацию о том, что они назвали попытками "манипулировать украинским правосудием".

Трамп и некоторые другие республиканцы ранее спрашивали, не было ли конфликта интересов в том, что Хантер Байден, сын бывшего вице-президента-демократа Джо Байдена, ныне кандидата в президенты, был членом правления украинской газовой компании Burisma, членов которой обвиняют в уклонении от уплаты налогов.

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Напомним, 10 мая персональный адвокат американского лидера Рудольф Джулиани заявил, что планирует ехать в Украину, чтобы уговорить новоизбранного президента страны Владимира Зеленского не прекращать расследование дел, в которых заинтересован Дональд Трамп. Он также собирался рассказать Зеленскому, что знает о людях из его окружения.

Позже Джулиани отменил визит, заявив, что он бы оказался в "среде людей, которые являются врагами президента, а в некоторых случаях и врагами Соединенных Штатов".

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Среди таких людей он назвал экс-нардепа Сергея Лещенко. Сам Лещенко заявил, что тогдашний генпрокурор Украины Юрий Луценко дезинформировал Джулиани, чтобы остаться на своей должности.

По данным Washington Post, у Трампа ждут, что президент Владимир Зеленский должен способствовать развитию расследования, открытого по Байдену. Более того, по данным издания, пересмотр США военной помощи для Украины был попыткой шантажа украинского лидера.

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Украина, Конгресс США, Дональд Трамп, Руди Джулиани.
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