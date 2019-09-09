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СМИ: Датская полиция оценила ущерб от отмены визита Трампа в Копенгаген

СМИ: Датская полиция оценила ущерб от отмены визита Трампа в Копенгаген
19:41 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Отмененный визит Трампа в Копенгаген стоил полиции Дании $ 600 тысяч.

Датская полиция потратила около $ 600 тысяч на подготовку к отмененному визиту президента США Дональда Трампа в Копенгаген.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Jyllands-Posten.

Американский лидер планировал находиться в Дании 2-3 сентября, но отказался от поездки, не согласившись с премьер-министром Дании Метте Фредериксен по поводу возможной покупки Гренландии.

Расчеты охватывают аннулированные отпуска для офицеров, компенсации за жилье для полицейских и являются предметом "значительных неопределенностей", сообщает издание, ссылаясь на полученные документы.

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Напомним, Фредериксен назвала намерения Трампа купить Гренландию "абсурдной дискуссией" и сказала, что разочарована и удивлена тем, что президент США отменил свой визит в Данию. Трамп назвал заявление премьера об абсурдности его идеи "отвратительной".

По данным источников, Трамп обсуждал возможность предложить правительству Дании выплаты в размере $ 600 млн в год за передачу автономии Гренландии.

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Все по теме:

Дания, Гренландия, Дональд Трамп, Метте Фредериксен.
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