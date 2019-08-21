Дания не хочет продавать Гренландию: Трамп отменил встречу с премьером

Новости мира:Трамп отменил встречу с премьером Дании из-за ее нежелания продавать Гренландию.

Президент США Дональд Трамп отменил свою встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен-за того, что она не желает обсуждать продажу Гренландии США.

Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

"Исходя из комментариев премьер-министра (Дании - ред.) Метте Фредериксен, которая сказала, что не заинтересована обсуждать приобретение Гренландии, я переношу нашу встречу, которая должна была состояться через несколько недель, на другой раз", - заявил Трамп.

Вместе с тем, он также отметил, что Дания "очень особенная страна с невероятными людьми".

"Своей откровенностью, премьер смогла сохранить много затрат и усилий как Соединенным Штатам, так и Дании. Спасибо ей за это и ожидаю на переназначение встречи в будущем!", - добавил американский президент.

Встреча президента США и премьер-министра Дании была запланирована в рамках визита Дональда Трампа в Дании, который планировался 2-3 сентября.

Как сообщалось, ранее президент США проявлял заинтересованность в покупке Гренландии, которая является частью Дании.

Источники в Белом доме сообщили, что Трамп неоднократно спрашивал советников, что для этого нужно, и с интересом слушал дискуссии относительно геополитического значения крупнейшего в мире острова, а также его ресурсов. Помимо прочего, обсуждалась тема расширения присутствия военных США в Арктике.

Датские политики в большинстве своем отреагировали на идею покупки президентом Трампом Гренландии или с улыбкой, или весьма негативно.