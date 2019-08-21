Скачать
Среда, 21.08.2019
Дания не хочет продавать Гренландию: Трамп отменил встречу с премьером
Дания не хочет продавать Гренландию: Трамп отменил встречу с премьером
Саммит G7: что будут обсуждать
Саммит G7: что будут обсуждать
Рома продлила контракт с центральным защитником
Рома продлила контракт с центральным защитником
Британский певец впервые приедет в Украину с концертом
Британский певец впервые приедет в Украину с концертом

Дания не хочет продавать Гренландию: Трамп отменил встречу с премьером

Дания не хочет продавать Гренландию: Трамп отменил встречу с премьером
06:25 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Трамп отменил встречу с премьером Дании из-за ее нежелания продавать Гренландию.

Президент США Дональд Трамп отменил свою встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен-за того, что она не желает обсуждать продажу Гренландии США.

Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

"Исходя из комментариев премьер-министра (Дании - ред.) Метте Фредериксен, которая сказала, что не заинтересована обсуждать приобретение Гренландии, я переношу нашу встречу, которая должна была состояться через несколько недель, на другой раз", - заявил Трамп.

Вместе с тем, он также отметил, что Дания "очень особенная страна с невероятными людьми".

"Своей откровенностью, премьер смогла сохранить много затрат и усилий как Соединенным Штатам, так и Дании. Спасибо ей за это и ожидаю на переназначение встречи в будущем!", - добавил американский президент.

Встреча президента США и премьер-министра Дании была запланирована в рамках визита Дональда Трампа в Дании, который планировался 2-3 сентября.

Трамп обещает не строить свои фирменные небоскребы в Гренландии

Как сообщалось, ранее президент США проявлял заинтересованность в покупке Гренландии, которая является частью Дании.

Источники в Белом доме сообщили, что Трамп неоднократно спрашивал советников, что для этого нужно, и с интересом слушал дискуссии относительно геополитического значения крупнейшего в мире острова, а также его ресурсов. Помимо прочего, обсуждалась тема расширения присутствия военных США в Арктике.

Датские политики в большинстве своем отреагировали на идею покупки президентом Трампом Гренландии или с улыбкой, или весьма негативно.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дания, Гренландия, Дональд Трамп, Метте Фредериксен.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Парубий отправится в Литву: подробности
02 Гороскоп на завтра, 21 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Не все фракции делегировали своего представителя в каждый комитет - пресс-служба "Слуги народа"
04 Кличко будет претендовать на кресло мэра Киева
05 Президент Группы Всемирного банка едет в Украину
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Канаде прошел аномальный снегопад: 30 см снега за день
В Канаде прошел аномальный снегопад: 30 см снега за день
Новым послом США в России станет Джон Салливан
Новым послом США в России станет Джон Салливан
Канада еще на год продлит ограничение на добычу нефти
Канада еще на год продлит ограничение на добычу нефти
Список продуктов, которые негативно влияют на здоровье детей
Список продуктов, которые негативно влияют на здоровье детей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь