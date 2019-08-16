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СМИ: Трамп хочет купить Гренландию

СМИ: Трамп хочет купить Гренландию
04:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Трамп обсуждает возможность покупки Гренландии со своими помощниками.

Президент США Дональд Трамп неоднократно спрашивал своих помощников о возможности покупки Гренландии - автономной территории Дании, сообщает The Wall Street Journal.

Как рассказали изданию два помощника Трампа, он неоднократно спрашивал их и других, возможен ли такой шаг. Отмечается, что он даже попросил юрисконсульта Белого дома провести правовую экспертизу проекта.

Газета сообщает, что некоторые помощники поддержали этот шаг, заявив, что это может быть хорошим экономическим шагом.

Другие восприняли идею Трампа как очередное увлечение президента.

Тейлор рассказал, когда Зеленский встретится с Трампом

Гренландия - самый большой остров в мире. Основная масса населения Гренландии в 56 тыс. человек живет на изрезанном фьордами побережье, где нет льда.

Внешней политикой и политикой безопасности занимается Копенгаген.

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Дания, Гренландия, Дональд Трамп.
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