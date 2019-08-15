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Четверг, 15.08.2019
Тейлор рассказал, когда Зеленский встретится с Трампом
Где и когда Зеленский встретится с Трампом
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Тейлор рассказал, когда Зеленский встретится с Трампом

Тейлор рассказал, когда Зеленский встретится с Трампом
12:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор рассказал, где и когда состоится первая встреча Зеленского и Трампа.

Полноценная встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа состоится в Вашингтоне через месяц-два. Короткая встреча состоится в Варшаве в начале сентября, или в Нью-Йорке на сессии Генассабмлеи ООН.

Об этом заявил в интервью "Европейской правде" временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

"В Варшаве то ли в Нью-Йорке будет короткая встреча. Это будет возможность для президентов сказать "Hello!" друг другу, лично обменяться приветствиями. Возможно - поделиться одной-двумя идеями. А настоящая, полноценная встреча состоится после того. Я надеюсь, что она будет через месяц или два в Вашингтоне. Вот именно здесь будет реальное, содержательное общение президентов", - сказал Тейлор.

Он в очередной раз подчеркнул, что не существует никаких преград для встречи президентов, кроме вопроса согласования их графиков.

"Мы ожидаем, что после этой серии встреч отношения США и Украины станут крепче. Что президенты пообщаются, оценят поддержку, которую США оказывают Украине, и подтвердят, что эта поддержка будет сохраняться", - спрогнозировал дипломат.

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Как сообщалось ранее, 6 августа в Офисе Президента Зеленского опровергли информацию СМИ о том, что американская сторона якобы не согласовывает встречу Зеленского с Трампом, пока Андрей Богдан остается главой Офиса Президента. В ОП подчеркнули, что переговорный процесс по подготовке визита Зеленского в США по приглашению Трампа продолжается.

Также специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер 27 июля подтвердил, что приглашение Трампа остается в силе, украинской стороне не выдвигали никаких условий.

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США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Уильям Тейлор.
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