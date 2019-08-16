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Покупка Трампом Гренландии: появилась реакция Дании

Покупка Трампом Гренландии: появилась реакция Дании
14:36 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Заявления главы Белого дома Дональда Трампа о покупке Гренландии в Дании восприняли за неудачную первоапрельскую шутку.

Датские политики отреагировали на идею покупки президентом США Дональдом Трампом Гренландии.

В частности, бывший премьер-министр Дании Ларс Люкке Расмуссен назвал это неудачной шуткой.

"Это наверное первоапрельская шутка... но она совсем не по сезону!" - написал политик в Twitter.

Как отмечает издание New Straits Times Online, представитель Датской народной партии Гренландии Серен Эсперсен высказался о вероятных намерениях американского президента более жестко.

"Если он (Трамп – ред.) действительно задумывается над этим, то это явное доказательство того, что он сошел с ума... Мысль о продаже Данией 50 тысяч граждан Соединенным Штатам является абсолютным безумием", - сказал он.

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"Я уверен, что большинство в Гренландии считает, что лучше иметь отношения с Данией, чем с США в долгосрочной перспективе", - заявила член парламента страны от Гренландии Ая Хемниц Ларсен.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп интересовался, что нужно для того, чтобы купить Гренландию, которая является частью Дании, о чем написала газета The Wall Street Journal.

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Все по теме:

США, Дания, Гренландия, Дональд Трамп, Ларс Люкке Расмуссен.
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