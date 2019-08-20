Трамп обещает не строить свои фирменные небоскребы в Гренландии

Новости мира:Президент США Дональд Трамп проявил заинтересованность в покупке Гренландии, которая является частью Дании.

Президент США опубликовал фотоколлаж гренландского пейзажа, на котором разместил небоскреб с надписью TRUMP, - и пообещал не делать такого с крупнейшим островом в мире.

Так Дональд Трамп пошутил в Twitter.

«Обещаю, что не поступлю так с Гренландией», - подписал он шуточную картинку.

На коллаже изображено побережье Гренландии с маленькими домами, среди которых возвышается гигантский золотой небоскреб с буквами TRUMP наверху: приблизительно такой вид имеют многочисленные дома Трампа в США.

Источники в Белом доме сообщили, что Трамп неоднократно спрашивал советников, что для этого нужно, и с интересом слушал дискуссии относительно геополитического значения крупнейшего в мире острова, а также его ресурсов. Помимо прочего, обсуждалась тема расширения присутствия военных США в Арктике.

По информации СМИ, Трамп планирует совершить свой первый визит в Данию в начале следующего месяца.

Датские политики в большинстве своем отреагировали на идею покупки президентом Трампом Гренландии или с улыбкой, или весьма негативно.