В США заявили о разочаровании Трампа "выходками" Ким Чен Ына

Новости мира:Глава Белого дома будет разочарован, если лидер КНДР Ким Чен Ын не вернется за стол переговоров.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент Дональд Трамп будет "очень разочарован", если северокорейский лидер Ким Чен Ын не вернется к диалогу.

"Я думаю, что президент Трамп будет очень разочарован, если председатель Ким (Ким Чен Ын - ред.) не вернется за стол переговоров или проведет ракетные испытания, которые несовместимы с соглашениями, которые они приняли, когда встречались три раза", - сказал Помпео в интервью телекомпании ABC.

Он также выразил надежду, что переговоры на рабочем уровне между Вашингтоном и Пхеньяном будут возобновлены "в ближайшие дни или, возможно, недели".

Говоря о проводимых КНДР испытаниях ракет малой дальности, госсекретарь США отметил, что Ким Чен Ын пока не нарушил данное Трампу "обязательство".

"Мы разочарованы тем, что он (лидер КНДР - ред.) продолжает проводить эти испытания ракет малой дальности. Мы хотим, чтобы он прекратил это", - подчеркнул Помпео.

Он также напомнил, что цель США - "полная, окончательная и подтвержденная денуклеаризация" КНДР.

"Это цель. Это то, над чем мы продолжаем работать", - заявил госсекретарь США.

Переговоры о денуклеаризации между США и КНДР зашли в тупик после срыва февральского саммита в Ханое.

Позже на встрече 30 июня на межкорейской границе президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын договорились возобновить переговоры на рабочем уровне в течение нескольких недель. Но до сих пор переговоры так и не возобновились.