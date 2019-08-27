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Минобороны Японии: КНДР испытала ракеты нового типа

Минобороны Японии: КНДР испытала ракеты нового типа
15:43 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Токио заявляет, что Пхеньян разрабатывает ракеты нового типа.

Министр обороны Японии Такеси Ивея заявил, что Северная Корея занимается разработкой ракет с изменяемой траекторией полета с целью более эффективного преодоления систем ПРО.

Об этом сообщает Nippon.com со ссылкой на Jiji Press.

"Министр обороны Японии Такеси Ивея заявил во вторник, что две баллистические ракеты малой дальности, запущенные Северной Кореей в субботу утром, можно считать ракетами нового типа", - говорится в сообщении.

По его словам, КНДР, запуская ракеты одна за другой, очевидно, работает над повышением секретности и скорости, с которой ракеты могут быть развернуты, чтобы усложнять их обнаружение.

"Северная Корея, возможно, пытается усовершенствовать свои возможности и точность атаки", - сказал он.

США обеспокоены решением Южной Кореи остановить обмен разведданными с Японией

Как сообщалось, Северная Корея 24 августа успешно испытала новую реактивную систему залпового огня. По информации государственного северокорейского агентства ЦТАК, пуском руководил лично лидер КНДР Ким Чен Ын.

Ранее КНДР провела ракетный пуск 16 августа.

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Все по теме:

Япония, КНДР, Ким Чен Ын, Ракеты, Такеси Ивея.
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