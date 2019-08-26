Скачать
Понедельник, 26.08.2019
Второй пакет санкций по делу Скрипалей вступил в силу
Второй пакет санкций по делу Скрипалей вступил в силу
По территории Израиля из сектора Газа были выпущены ракеты
По территории Израиля из сектора Газа были выпущены ракеты
Малиновский сыграл первый матч за "Аталанту"
Малиновский сыграл первый матч за "Аталанту"
Суровая реальность современного маркетинга
Суровая реальность современного маркетинга

США обеспокоены решением Южной Кореи остановить обмен разведданными с Японией

США обеспокоены решением Южной Кореи остановить обмен разведданными с Японией
05:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости мира:Госдер США: Мы глубоко разочарованы решением Южной Кореи прекратить обмен разведданными с Японией.

Госдепартамент США сожалеет о решении Южной Кореи отказаться от обмена разведданными с Японией, сообщила официальный представитель ведомства Морган Ортагус.

"Мы глубоко разочарованы и обеспокоены тем, что правительство Республики Корея прекратило действие соглашения об общей безопасности военной информации (GSOMIA). Это сделает защиту Кореи более сложной и увеличит риск для американских сил", - написала Ортагус в своем твиттере.

Как сообщалось, в минувший четверг Южная Корея решила отказаться от соглашения с Японией по обмену разведывательной информацией.

В канцелярии президента Южной Кореи подчеркнули, что обмен военной информацией с Японией сейчас не соответствует национальным интересам.

В связи с решением Сеула о разрыве соглашения озабоченность высказал Пентагон.

"Министерство обороны выражает глубокую обеспокоенность и разочарование в связи с тем, что администрация Муна Чжэ Ина отказалась от возобновления "Соглашения об общей безопасности военной информации" с Японией", - заявил представитель Пентагона подполковник Дейв Истберн.

США и Япония заключили "сделку" на саммите G7: подробности

Двусторонние отношения Японии и Республики Корея ухудшились после того, как Токио 4 июля принял решение усложнить процедуры для экспорта в Южную Корею ряда товаров.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Япония, Южная Корея, Разведданные.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какие страны поддержали идею возвращения России в G7
02 Xiaomi Mi Mix 4: смартфон с невероятной камерой и перископным телеобъективом
03 Возможно будущая королева: доказательства связи между Елизаветой II и Кейт Миддлтон
04 Под Горловкой погиб командир взвода "Айдар"
05 Защита от ненужных зрителей: чехол, скрывающий экран от посторонних глаз
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Харьковщине поезд насмерть сбил мужчину
На Харьковщине поезд насмерть сбил мужчину
Президент Грузии считает выборы в Абхазии фиктивными
Президент Грузии считает выборы в Абхазии фиктивными
Пожары в России охватили более 50 тыс га лесов
Пожары в России охватили более 50 тыс га лесов
Главные причины никогда не спать с косметикой на лице
Главные причины никогда не спать с косметикой на лице
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь