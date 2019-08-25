США и Япония заключили "сделку" на саммите G7: подробности

Новости мира:Трамп и Абэ заключили заключили соглашение между США и Японией на полях G7.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ заключили соглашение между странами в сфере сельского хозяйства и электронной торговли.

Об этом лидеры стран договорились на полях саммита "Большой семерки" в Биаррице, сообщает Белый дом в Twitter.

"Соглашение предварительно заключено. Мы, вероятно, подпишем его где-то во время Генеральной ассамблеи ООН в конце сентября — ред.), и мы ждем этого", - сказал Трамп в видео, опубликованном Белым домом.

JUST NOW: President @realDonaldTrump and Prime Minister @AbeShinzo announced a trade deal. "This is a tremendous deal for the United States. It's a really tremendous deal for our farmers." pic.twitter.com/1y42L8x0p4 — The White House (@WhiteHouse) August 25, 2019

Президент США добавил, что стороны пришли к соглашению по всем пунктам и внесли их в текст документа.

"Хочу поблагодарить премьер-министра Абэ и народ Японии. Мы замечательные друзья, и мы это очень ценим", - сказал американский президент.

Трамп считает соглашение "невероятным" для США, в частности, для американских фермеров и сельского хозяйства. Он добавил, что в соглашении также говорится об электронной торговле.