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Он не нуждается в советах: Трамп похвалил Британского премьера

Он не нуждается в советах: Трамп похвалил Британского премьера
16:56 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:По мнению Американского лидера Джонсон, является подходящим человеком для Brexit.

Президент США Дональд Трамп считает, что новому британскому премьер-министру Борису Джонсону удастся успешно завершить процедуру выхода Великобритании из Евросоюза.

Об этом Трамп заявил в воскресенье, 25 августа, во время двусторонней встречи с Джонсоном на полях саммита G7 во французском Биаррице, сообщает DW.

По словам Трампа, Джонсон - "подходящий человек" для Brexit, он "прекрасно" справится с обязанностями премьера и "не нуждается в советах" по поводу проведения Brexit.

Джонсон назвал положительные тенденции Brexit со сделкой

Американский президент также выразил уверенность в том, что Вашингтон и Лондон смогут вскоре заключить соглашение о свободной торговле, которое, по словам Трампа, станет "самым крупным" в истории торговых отношений США с другими странами.

В свою очередь Джонсон накануне призвал Трампа отменить ограничения, введенные ранее на импорт некоторых видов британских товаров. Для соглашения о свободной торговле Вашингтон должен продемонстрировать готовность к компромиссам, - отметил премьер.

Джонсон планирует обсудить Brexit также на встрече с главой Евросовета Дональдом Туском, которая состоится в рамках саммита G7 позднее в тот же день. Изначально Великобритания планировала выйти из состава Евросоюза 29 марта, но до этого срока так и не определилась с планом Brexit. В апреле 27 стран-членов ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе договорились предоставить Лондону отсрочку до 31 октября. После вступления в должность Джонсон объявил о намерении реализовать Brexit при любых обстоятельствах. 

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США, Великобритания, Борис Джонсон, Дональд Трамп.
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