Трамп рассказал, когда Ким Чен Ын хочет провести новую встречу

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын хочет провести встречу после завершения совместных военных учений США и Южной Кореи.

Об этом глава Белого дома написал в Twitter 10 августа.

"В письме, которое мне прислал Ким Чен Ын, он очень вежливо заявил, что хотел бы встретиться и начать переговоры, как только закончатся совместные учения США и Южной Кореи", - написал Трамп.

По его словам, в длинном письме Ким выразил "небольшие извинения" за испытания ракет малой дальности и заверил, что эти испытания закончатся после завершения военных учений, которые проводят США и Южная Корея.

"Я с нетерпением жду встречи с Ким Чен Ыном в не слишком далеком будущем!" - отметил президент США.

....also a small apology for testing the short range missiles, and that this testing would stop when the exercises end. I look forward to seeing Kim Jong Un in the not too distant future! A nuclear free North Korea will lead to one of the most successful countries in the world!

