Трамп рассказал, когда Ким Чен Ын хочет провести новую встречу

Новости мира:Трамп заявил, что Ким Чен Ын написал ему о желании новой встречи.

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын хочет провести встречу после завершения совместных военных учений США и Южной Кореи.

Об этом глава Белого дома написал в Twitter 10 августа.

"В письме, которое мне прислал Ким Чен Ын, он очень вежливо заявил, что хотел бы встретиться и начать переговоры, как только закончатся совместные учения США и Южной Кореи", - написал Трамп.

По его словам, в длинном письме Ким выразил "небольшие извинения" за испытания ракет малой дальности и заверил, что эти испытания закончатся после завершения военных учений, которые проводят США и Южная Корея.

"Я с нетерпением жду встречи с Ким Чен Ыном в не слишком далеком будущем!" - отметил президент США.

....also a small apology for testing the short range missiles, and that this testing would stop when the exercises end. I look forward to seeing Kim Jong Un in the not too distant future! A nuclear free North Korea will lead to one of the most successful countries in the world! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 10, 2019

Ранее Трамп сообщил, что получил накануне письмо от Ким Чен Ына.

Южнокорейские СМИ 10 августа сообщили, что Северная Корея снова запустила две ракеты неустановленного типа в Японское море. По данным южнокорейских военных, запуск был произведен из города Хамхин, расположенного на северо-востоке КНДР.

Ранее, 6 августа, в КНДР состоялся запуск новых управляемых ракет под личным руководством лидера страны Ким Чен Ына.

Как известно, лидеры США и Северной Кореи за последние 14 месяцев провели уже три встречи: в Сингапуре, Вьетнаме и в демилитаризованной зоне на Корейском полуострове.

Последняя состоялась 30 июня, однако завершилась досрочно. После этого оба лидера договорились возобновить переговоры на рабочем уровне, но этого до сих пор не произошло.