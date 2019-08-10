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Трамп рассказал, когда Ким Чен Ын хочет провести новую встречу

Трамп рассказал, когда Ким Чен Ын хочет провести новую встречу
22:49 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Трамп заявил, что Ким Чен Ын написал ему о желании новой встречи.

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын хочет провести встречу после завершения совместных военных учений США и Южной Кореи.

Об этом глава Белого дома написал в Twitter 10 августа.

"В письме, которое мне прислал Ким Чен Ын, он очень вежливо заявил, что хотел бы встретиться и начать переговоры, как только закончатся совместные учения США и Южной Кореи", - написал Трамп.

По его словам, в длинном письме Ким выразил "небольшие извинения" за испытания ракет малой дальности и заверил, что эти испытания закончатся после завершения военных учений, которые проводят США и Южная Корея.

"Я с нетерпением жду встречи с Ким Чен Ыном в не слишком далеком будущем!" - отметил президент США.

Ранее Трамп сообщил, что получил накануне письмо от Ким Чен Ына.

Южнокорейские СМИ 10 августа сообщили, что Северная Корея снова запустила две ракеты неустановленного типа в Японское море. По данным южнокорейских военных, запуск был произведен из города Хамхин, расположенного на северо-востоке КНДР.

Ранее, 6 августа, в КНДР состоялся запуск новых управляемых ракет под личным руководством лидера страны Ким Чен Ына.

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Как известно, лидеры США и Северной Кореи за последние 14 месяцев провели уже три встречи: в Сингапуре, Вьетнаме и в демилитаризованной зоне на Корейском полуострове.

Последняя состоялась 30 июня, однако завершилась досрочно. После этого оба лидера договорились возобновить переговоры на рабочем уровне, но этого до сих пор не произошло.

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Все по теме:

КНДР, Ким Чен Ын, Дональд Трамп, Денуклеаризация.
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