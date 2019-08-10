КНДР снова провела запуск ракет

Северная Корея запустила две ракеты неустановленного типа в Японское море.
Об этом в субботу, 10 августа, сообщило агентство Yonhap.
По данным южнокорейских военных, запуск был произведен из города Хамхын, расположенном на северо-востоке КНДР. Других подробностей пока не приводится.
В США уверены, что КНДР провела запуски баллистических ракет малой дальности, однако "не знают точно, сколько именно ракет было запущено".
Вашингтон продолжает следить за развитием ситуации и ведет консультации со своими японскими и южнокорейскими партнерами.
Напоминаем, 6 августа КНДР осуществила запуски новых управляемых ракет под личным руководством лидера страны Ким Чен Ына.