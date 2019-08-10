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КНДР снова провела запуск ракет

КНДР снова провела запуск ракет
05:53 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:КНДР в очередной раз произвела запуск ракет.

Северная Корея запустила две ракеты неустановленного типа в Японское море.

Об этом в субботу, 10 августа, сообщило агентство Yonhap.

По данным южнокорейских военных, запуск был произведен из города Хамхын, расположенном на северо-востоке КНДР. Других подробностей пока не приводится.

В США уверены, что КНДР провела запуски баллистических ракет малой дальности, однако "не знают точно, сколько именно ракет было запущено".

Вашингтон продолжает следить за развитием ситуации и ведет консультации со своими японскими и южнокорейскими партнерами.

Напоминаем, 6 августа КНДР осуществила запуски новых управляемых ракет под личным руководством лидера страны Ким Чен Ына.

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Все по теме:

Северная Корея, КНДР, Ким Чен Ын, Ракета, Пхеньян, Запуск.
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