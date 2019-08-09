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Трамп получил еще одно "замечательное" письмо от Ким Чен Ына

Трамп получил еще одно "замечательное" письмо от Ким Чен Ына
22:48 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Трамп рассказал о прекрасном письме от Ким Чен Ына, анонсировал новые переговоры.

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что он получил "замечательное" трехстраничное письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына и заявил, что у двух лидеров будет больше переговоров, чтобы попытаться разрешить противостояние по поводу ядерной программы Северной Кореи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

"Это было очень позитивное письмо. Я думаю, у нас будет еще одна встреча. Он действительно написал хорошее трехстраничное письмо ... очень замечательное письмо" - сказал он.

Трамп сказал, что его не беспокоят последние запуски ракет Северной Кореей. По его словам, речь идет о ракетах малой дальности, и Северная Корея никогда не нарушала свое обещание прекратить ядерные испытания.

По словам Трампа, Ким сказал ему в письме, что он расстроен недавними военными учениями США и Южной Кореи, которые Северная Корея рассматривает как угрозу.

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Два лидера встречались три раза — в Сингапуре, Ханое и корейской демилитаризованной зоне в конце прошлого месяца, но никаких новых переговоров не было запланировано. На своей второй встрече во Вьетнаме в феврале Трамп отклонил требование Кима о широкомасштабном смягчении санкций в обмен на демонтаж главного ядерного комплекса КНДР.

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КНДР, Ким Чен Ын, Дональд Трамп, Денуклеаризация.
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