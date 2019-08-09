Скачать
Пятница, 09.08.2019
"Слуга народа" предлагает создать в новой Раде 22 комитета: список
"Слуга народа" предлагает создать в новой Раде 22 комитета: список
Джемилев и Зеленский обсудили будущее крымскотатарской автономии
Джемилев и Зеленский обсудили будущее крымскотатарской автономии
Футбол. Где и когда смотреть матчи 3-го тура УПЛ 2019/20
Где и когда смотреть матчи 3-го тура чемпионата Украины
Рики Мартин показал маленькую дочь: милое фото
Рики Мартин показал маленькую дочь: милое фото

Трамп о Зеленском: Очень разумный, стремящийся к миру, смелый человек

Трамп о Зеленском: Очень разумный, стремящийся к миру, смелый человек
18:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Трамп верит в возможность соглашения между Зеленским и Путиным.

Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что России и Украине удастся изыскать решение существующих проблем.

"Я полагаю, он (президент Украины Владимир Зеленский) заключит соглашение с президентом (России Владимиром) Путиным", - сказал он журналистам в пятницу на лужайке Белого дома перед отправлением в отпуск в Нью-Джерси.

При этом Трамп отметил, что ждет визита Зеленского в Вашингтон. "Я думаю, что скоро он приедет", - сказал президент США и напомнил о приглашении Зеленскому посетить Белый дом в удобное для него время.

Украина и США согласовывают условия поставок Javelin

По словам Трампа, Зеленский - "очень разумный, стремящийся к миру, смелый человек".

"Я думаю, что он очень скоро приедет", - заключил Трамп.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 9 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 9 августа – День Пантелеймона Целителя
03 Гороскоп на завтра, 9 августа 2019: все знаки Зодиака
04 Итоги 8 августа: итоги визита Зеленского, задержание Атамбаева, дела Майдана, цена за газ
05 СМИ: между Зеленским и Варфоломеем возникло недоразумение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В июле в Украине ускорилась инфляция
В июле в Украине ускорилась инфляция
Погода в Украине на выходных: жара и кратковременные дожди с грозами
Прогноз погоды на выходные в Украине
В Украине запустили сервис &quot;е -пенсия&quot;: что известно
В Украине запустили сервис "е -пенсия": что известно
Турбулентность может быть вызвана изменениями климата
Турбулентность может быть вызвана изменениями климата
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь