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Украина и США согласовывают условия поставок Javelin

Украина и США согласовывают условия поставок Javelin
14:54 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Уильм Тейлор заявил, что этот шаг Украины показывает желания прекратить войну.

Украина и США согласовывают условия дополнительных поставок противотанковых ракетных комплексов Javelin для нужд украинского войска, сообщил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

"Мы готовы продать это вооружение Украине. Два правительства согласовывают условия", - сказал дипломат журналистам в пятницу в Киеве, отвечая на вопрос о возможной поставке ПТРК в Украину.

Комментируя звонок президента Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину после гибели четырех военных на Донбассе 6 августа Тейлор повторил, что это был смелый шаг.

"Этот шаг продемонстрировал моральное преимущество Украины в этой войне. Украина пытается прекратить войну. Мы хотим, чтобы Россия поступала так же", - отметил он.

Дипломат добавил, что если бы украинская сторона открыла ответный огонь, то, скорее всего, погибли бы гражданские, а не боевики.

"Думаю, Украина продемонстрировала, что хочет завершить войну на своих условиях", - пояснил Тейлор.

Посол также не поддержал идею о выходе Украины из Минских переговоров после такого нарушения режима прекращения огня.

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"Украина, Минская группа, США хотят найти путь, как разрешить войну на выгодных для Украины условиях. Чтобы сделать это необходимо продолжать переговоры и в Минске, и в других местах", - подчеркнул он.

При этом дипломат рассказал, что специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер и помощник президента РФ Владислав Сурков обсуждают время и наличие возможности для встречи.

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Донбасс, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Javelin, Джавелин, ПТРК, Уильм Тейлор.
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