Трамп о Китае: Мы не готовы заключить сделку, но посмотрим

Новости мира:Глава Белого дома Дональд Трамп "подымает ставки" перед осенними переговорами с Китаем.

Президент США Дональд Трамп дал понять, что запланированный на сентябрь раунд торговых переговоров с Китаем может не состояться.

Об этом сообщает AFР.

"Посмотрим, будем ли мы проводить нашу встречу в сентябре", - сказал Трамп, намекая, что может отменить переговоры с Пекином, дабы поднять ставки в американско-китайской торговой войне.

Он также отметил: "Мы не готовы заключить сделку (с КНР - ред.), но посмотрим, что будет дальше".

Отношения США и Китая ухудшились на прошлой неделе после того, как Трамп объявил о новом раунде санкционных тарифов на китайские товары, несмотря на перемирие, согласованное с председателем КНР Си Цзиньпином. В ответ Пекин прекратил покупку американских сельскохозяйственных товаров.