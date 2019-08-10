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Трамп о Китае: Мы не готовы заключить сделку, но посмотрим

Трамп о Китае: Мы не готовы заключить сделку, но посмотрим
11:02 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Глава Белого дома Дональд Трамп "подымает ставки" перед осенними переговорами с Китаем.

Президент США Дональд Трамп дал понять, что запланированный на сентябрь раунд торговых переговоров с Китаем может не состояться.

Об этом сообщает AFР.

"Посмотрим, будем ли мы проводить нашу встречу в сентябре", - сказал Трамп, намекая, что может отменить переговоры с Пекином, дабы поднять ставки в американско-китайской торговой войне.

Он также отметил: "Мы не готовы заключить сделку (с КНР - ред.), но посмотрим, что будет дальше".

Минфин США внесло Китай в список "валютных манипуляторов"

Отношения США и Китая ухудшились на прошлой неделе после того, как Трамп объявил о новом раунде санкционных тарифов на китайские товары, несмотря на перемирие, согласованное с председателем КНР Си Цзиньпином. В ответ Пекин прекратил покупку американских сельскохозяйственных товаров.

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Все по теме:

Китай, США, КНР, Торговая война, Дональд Трамп.
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