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Минфин США внесло Китай в список "валютных манипуляторов"

Минфин США внесло Китай в список "валютных манипуляторов"
05:15 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: США впервые за 25 лет объявили Китай "валютным манипулятором".

Министр финансов США Стивен Мнучин внес Китай в список "валютных манипуляторов" - это произошло впервые с 1994 года.

Об этом сообщает министерство финансов США.

"Министр Мнучин, действуя по поручению президента Трампа, определил, что Китай является валютным манипулятором", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам этого решения Мнучин обратится в МВФ, чтобы "устранить нечестные конкурентные преимущества, созданные последними действиями Китая".

"У Китая долгая история стимулирования недооцененной валюты с помощью последовательных масштабных интервенций на международный обменный рынок. В последние дни Китай предпринял конкретные действия для девальвации своей валюты", - подчеркивает минфин США.

В ведомстве убеждены: контекст использования финансовых инструментов правительством КНР не оставляет сомнений, что действия Пекина направлены на получение нечестного конкурентного преимущества в международной торговле.

США вносят в список "валютных манипуляторов" страны, которые используют масштабные интервенции для резкого влияния на курс национальной валюты, что создает дисбалансы и нерыночные преимущества на международном рынке. Поэтому сегодняшнее решение углубляет торговое противостояние между двумя сверхдержавами.

Последний раз США вносили Китай в этот список еще в 1994 году - во время президентства Билла Клинтона.

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Как сообщалось ранее, на прошлой неделе Дональд Трамп предложил ввести с 1 сентября новые 10-процентные пошлины на импорт из Китая объемом около 300 миллиардов долларов, подняв ставки в торговой войне.

На этой неделе Пекин зеркально ответил на действия Вашингтона, рекордно девальвировав юань на 1% и доведя обменный курс до 7 юаней за американский доллар. Китай также приказал своим компаниям приостановить импорт сельскохозяйственной продукции из США. 

Международные финансовые институты, в том числе МВФ и Всемирный банк назвали напряженность между крупнейшими экономиками мира одним из самых негативных факторов для дальнейшего глобального роста.

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Китай, Минфин США, Дональд Трамп, Стивен Мнучин.
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