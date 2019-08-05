Протесты в Гонконге: полиция применила слезоточивый газ

Новости мира: Протестующие забросали полицейских яйцами, силовики ответили слезоточивым газом.

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ против протестующих после того, как последние забросали яйцами силовиков. Об этом сообщает корреспондент South China Morning Post Карен Жанг в Twitter.

“Полиция выстрелила слезоточивый газ после того, как протестующие забросали ее яйцами на дороге в Тайпо”, - отметила она. Жанг также добавила, что одному из демонстрантов попал в голову камень со стороны толпы. Ему оказывается медицинская помощь.

5 августа в Гонконге началось с общегородской забастовки.

Как известно, протесты в Гонконге продолжаются с июня после того, как власть инициировала законопроект об экстрадиции в материковый Китай. На улицы выходили до миллиона человек.

Противники законопроекта считают, что он может быть использован для передачи в руки китайского правосудия диссидентов и несправедливо преследуемых людей.

После массовых протестов власть заявила, что останавливает внедрение законопроекта, митингующие же требовали полностью от него отказаться.