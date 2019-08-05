Скачать
Понедельник, 05.08.2019
Тейлор: Украина хочет приобрести у США больше "Джавелинов"
Тейлор: Украина хочет приобрести у США больше "Джавелинов"
Кличко ушел в отпуск
Кличко ушел в отпуск
Наставник Десны - лучший тренер 2-го тура УПЛ
Наставник Десны - лучший тренер 2-го тура УПЛ
Стало известно, что 7 сезон сериала "Сотня" станет последним
Стало известно, что 7 сезон сериала "Сотня" станет последним

Протесты в Гонконге: полиция применила слезоточивый газ

Протесты в Гонконге: полиция применила слезоточивый газ
15:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твитер

Новости мира: Протестующие забросали полицейских яйцами, силовики ответили слезоточивым газом.

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ против протестующих после того, как последние забросали яйцами силовиков. Об этом сообщает корреспондент South China Morning Post Карен Жанг в Twitter.

“Полиция выстрелила слезоточивый газ после того, как протестующие забросали ее яйцами на дороге в Тайпо”, - отметила она. Жанг также добавила, что одному из демонстрантов попал в голову камень со стороны толпы. Ему оказывается медицинская помощь.

 5 августа в Гонконге началось с общегородской забастовки.

Как известно, протесты в Гонконге продолжаются с июня после того, как власть инициировала законопроект об экстрадиции в материковый Китай. На улицы выходили до миллиона человек.

Митинги в Гонконге: протестующие перекрыли дороги и подводный тоннель

Противники законопроекта считают, что он может быть использован для передачи в руки китайского правосудия диссидентов и несправедливо преследуемых людей.

После массовых протестов власть заявила, что останавливает внедрение законопроекта, митингующие же требовали полностью от него отказаться.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, Законопроект, Протесты, Гонконг.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В РФ ответили на заявление США о необходимости возврата Крыма Украине
02 Генерал-майор Назаров подал рапорт об увольнении
03 За 3 и 4 августа в Одессе выпала двухмесячная норма осадков
04 Оригинальные СМС поздравления с днем рождения на 5 августа
05 Разумков: Вернуть мир на Донбассе принятием законов - невозможно
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В августе украинцы будут отдыхать три дня на День Независимости
В августе украинцы будут отдыхать три дня на День Независимости
Завтра суд рассмотрит дело об &quot;отдыхе&quot; Сытника
Завтра суд рассмотрит дело об "отдыхе" Сытника
В МОЗ предупредили о стремительном росте заболевания корью
В МОЗ предупредили о росте заболевания корью
Найдена одна из старейших звезд во Вселенной
Найдена одна из старейших звезд во Вселенной
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь