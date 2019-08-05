Протесты в Гонконге: полиция применила слезоточивый газ

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ против протестующих после того, как последние забросали яйцами силовиков. Об этом сообщает корреспондент South China Morning Post Карен Жанг в Twitter.
“Полиция выстрелила слезоточивый газ после того, как протестующие забросали ее яйцами на дороге в Тайпо”, - отметила она. Жанг также добавила, что одному из демонстрантов попал в голову камень со стороны толпы. Ему оказывается медицинская помощь.
5 августа в Гонконге началось с общегородской забастовки.
Как известно, протесты в Гонконге продолжаются с июня после того, как власть инициировала законопроект об экстрадиции в материковый Китай. На улицы выходили до миллиона человек.
Противники законопроекта считают, что он может быть использован для передачи в руки китайского правосудия диссидентов и несправедливо преследуемых людей.
После массовых протестов власть заявила, что останавливает внедрение законопроекта, митингующие же требовали полностью от него отказаться.