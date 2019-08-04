Митинги в Гонконге: протестующие перекрыли дороги и подводный тоннель

Новости мира: В Гонконге протестующие перекрыли дороги баррикадами и часть подводного туннеля.

В субботу, 3 августа, на массовую акцию протеста в Гонконге вышло около 120 тысяч человек, которые перекрыли дороги и часть автомобильного тоннеля, который соединяет Гонконг с полуостровом.

Об этом сообщает South China Morning Post.

Вечером в субботу около 120 тысяч митингующих собрались в районе Монгок, откуда они частями разошлись в разные районы города. Протестующие перекрыли дороги баррикадами и часть подводного туннеля "Кросс-Харбор", который соединяет остров Гонконг и полуостров Коулин. Движение транспорта остановилось, в городе сформировались километровые пробки.

Митингующие заявили, что они соберутся и в воскресенье, 4 августа, чтобы выступить против пропекинской политики властей Гонконга.

Напоминаем, уже несколько месяцев сотни тысяч жителей Гонконга выходят на массовые демонстрации против намерения властей принять закон об экстрадиции правонарушителей по запросу китайских властей на материковый Китай. По данным организаторов, в акции принимали участие свыше миллиона человек.

15 июня глава администрации Гонконга Кэрри Лам, объявила, что рассмотрение законопроекта об экстрадиции в КНР приостановлено на неопределенный срок. Однако митингующие настаивают на окончательном отказе от этого закона, отставку самой Кэрри Лам и расследование действий полиции во время демонстраций.