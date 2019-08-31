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Штаты усилили санкции против Северной Кореи

Штаты усилили санкции против Северной Кореи
05:07 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:США ужесточили санкции против КНДР.

США усилили санкции против КНДР, обвинив страну в продолжении незаконных поставок между суднами в обход ограничений Совета безопасности ООН.

Об этом в пятницу, 30 августа, сообщается на сайте минфина США.

Под санкции попали два физлица из Тайваня, три тайваньских судоходных компании Jui Cheng Shipping Company Limited, Jui Pang Shipping Co ltd, Jui Zong Ship management Co ltd, и одно судно Shang Yuan Bao «под панамским флагом».

Три страны указывают ООН на необходимость сохранения санкций против КНДР

Внесение в санкционный список означает, что собственность этих лиц и компаний, находящаяся в США или под контролем граждан страны, будет заблокирована. Кроме того, гражданам Соединенных Штатов запрещается заключать с ними любые сделки

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Все по теме:

США, Санкции, КНДР, Ким Чен Ын, Дональд Трамп.
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