Три страны указывают ООН на необходимость сохранения санкций против КНДР

Новости мира:Лондон, Париж и Берлин призвали в ООН сохранять санкции против КНДР.

Дипломаты из Великобритании, Франции и Германии указали в ООН на необходимость сохранения международных санкций в отношении Северной Кореи после недавно проведенных Пхеньяном ракетных испытаний.

"Международные санкции должны быть сохранены, и они должны в полной мере и строго соблюдаться до тех пор, пока ядерная и баллистическая программы Северной Кореи не будут ликвидированы", - говорится в совместном заявлении этих трех стран, опубликованном по итогам созванного ими заседания СБ ООН. Оно состоялось во вторник за закрытыми дверями.

В заявлении стороны "выразили обеспокоенность недавней серией пусков баллистических ракет, осуществленных КНДР". В нем указывается, что такие пуски нарушают резолюции СБ ООН.

В течение лета в КНДР провели целую серию испытаний баллистических ракет малой дальности.

Однако президент США Дональд Трамп не стал критиковать эти действия. Он неоднократно заявлял журналистам, что договаривался о том, чтобы Пхеньян не проводил ядерных испытаний, и пуски ракет малой дальности он угрозой не считает. "Ему нравится испытывать ракеты", - заметил Трамп, говоря о лидере КНДР Ким Чен Ыне.