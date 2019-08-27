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Три страны указывают ООН на необходимость сохранения санкций против КНДР

Три страны указывают ООН на необходимость сохранения санкций против КНДР
22:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Лондон, Париж и Берлин призвали в ООН сохранять санкции против КНДР.

Дипломаты из Великобритании, Франции и Германии указали в ООН на необходимость сохранения международных санкций в отношении Северной Кореи после недавно проведенных Пхеньяном ракетных испытаний.

"Международные санкции должны быть сохранены, и они должны в полной мере и строго соблюдаться до тех пор, пока ядерная и баллистическая программы Северной Кореи не будут ликвидированы", - говорится в совместном заявлении этих трех стран, опубликованном по итогам созванного ими заседания СБ ООН. Оно состоялось во вторник за закрытыми дверями.

В заявлении стороны "выразили обеспокоенность недавней серией пусков баллистических ракет, осуществленных КНДР". В нем указывается, что такие пуски нарушают резолюции СБ ООН.

Минобороны Японии: КНДР испытала ракеты нового типа

В течение лета в КНДР провели целую серию испытаний баллистических ракет малой дальности.

Однако президент США Дональд Трамп не стал критиковать эти действия. Он неоднократно заявлял журналистам, что договаривался о том, чтобы Пхеньян не проводил ядерных испытаний, и пуски ракет малой дальности он угрозой не считает. "Ему нравится испытывать ракеты", - заметил Трамп, говоря о лидере КНДР Ким Чен Ыне.

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Германия, Франция, Великобритания, КНДР, ООН.
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