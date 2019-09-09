Зеленский с официальным визитом едет в США: дата, детали, цели

Новости Украины:Владимир Зеленский в сентября в рамках визита проведет в США сразу две важные встречи.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский посетит США 23 сентября для участия в Генассамблее ООН.

"Вы знаете, что 23 сентября мы едем в США", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Молдовы Нику Попеску в понедельник в Киеве.

Пристайко также отметил, что в ближайшее время будет озвучена дата визита Зеленского в Вашингтон, где пройдёт его встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Глава МИД Украины на пресс-конференции с главой МИД Молдовы также заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский готов принять участие во встрече лидеров стран "Нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) в сентябре, заявляет украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом будет говорить об инвестициях, энергетике и прекращении войны на Донбассе.

Ранее СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп пытается заставить президента Украины Владимира Зеленского вмешаться в президентские выборы в США, которые должны состояться в 2020 году.

Президент Украины Владимир Зеленский и вице-президент США Майк Пенс 1 сентября обсудили в Варшаве будущий визит Зеленского в США и встречу с президентом Дональдом Трампом.

Напоминаем, встреча Зеленского и Трампа планировалась в Варшаве в конце августа - начале сентября. 1 сентября в Польше с участием лидеров многих стран состоятся мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны. Однако 30 августа Трамп отменил запланированный визит в Польшу, чтобы контролировать ситуацию в стране в связи с приближением к Флориде урагана "Дориан".