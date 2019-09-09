МИД: Зеленский готов к "нормандской встрече" в сентябре

Новости Украины:Впервые за долгое время уже в сентябре должна состоятся встреча в "нормандском формате" на самом высоком уровне.

Президент Украины Владимир Зеленский готов принять участие во встрече лидеров стран "Нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) в сентябре, заявляет украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко.

"Мы планируем в ближайшее время провести встречу в "Нормандском формате". По меньшей мере, президент Зеленский готов это сделать даже не до декабря, а в этом месяце", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Молдовы Нику Попеску в понедельник в Киеве.

Пристайко отметил, что есть договоренность "практически со всеми" участниками "Нормандского формата".

"Мы попробуем поспособствовать этому и проведём ещё один разговор, возможно, по телефону, со всеми советниками глав государств и правительств, для того чтобы выйти (на конкретную дату - ред.) максимально быстро", - добавил глава украинского МИД.

Напомним, президент РФ Владимир Путин ожидает выполнения Киевом договоренностей, достигнутых "нормандской четверкой" о разведении сил и средств на линии разграничения на Донбассе, о чем он вчера сказал президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Президент Франции назвал обмен заключенными между Украиной и РФ возвращением к конструктивному диалогу в "Нормандском формате".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в среду, в ходе которого договорились о скором проведении саммита в "нормандском формате".

Государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что ожидает от нового президента Украины и его команды "лучших результатов" в рамках переговорного процесса в Нормандском формате относительно прекращения агрессии РФ на востоке Украины.