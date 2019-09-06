Помпео надеется, что Зеленскому удастся достичь результатов в Нормандском формате

Новости Украины:Помпео ожидает, что Зеленский будет эфективно вести переговоры в Нормандском формате.

Государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что ожидает от нового президента Украины и его команды "лучших результатов" в рамках переговорного процесса в Нормандском формате относительно прекращения агрессии РФ на востоке Украины.

Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил в интервью The Daily Signal.

"Мы надеемся, что новые лидеры в Украине начнут новый этап в этих переговорах (в Нормандском формате, – ред.). Они могут привести нас к лучшим результатам, достичь того, что президент Трамп определил в качестве наших целей в этом вопросе", - сказал Помпео.

Вместе с тем, издание напоминает, что сейчас Соединенные Штаты не являются участником переговоров в Нормандском формате, хотя инициатива привлечь американскую сторону звучала ранее. В этой связи госсекретарь Помпео отметил, что "спекулировать" на том, будут ли Соединенные Штаты играть непосредственную роль в мирных переговорах, если нынешний процесс зайдет в тупик.