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У Путина не назвали дату "нормандской встречи"

У Путина не назвали дату "нормандской встречи"
11:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Консультации в Берлине по встрече в "нормандском формате" не завершились договоренностями о конкретной дате.

Дата проведения встречи лидеров стран "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) пока не определена, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, пока не определена", - сказал он, отвечая на вопрос, определена ли дата встречи по результатам состоявшихся в Берлине в понедельник консультаций.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко вчера прибыл в Берлин для переговоров относительно предстоящей встречи в "нормандском формате" на высшем уровне. Отмечается, что визит в Берлин министр начал с переговоров с главой МИД Германии Хайко Маасом.

На встрече в «Нормандском формате» на уровне политических советников, которая состоялась в понедельник в Берлине, речь шла о выполнении конкретных договоренностей, которые откроют путь к встрече на высшем уровне. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Пристайко рассказал, как Зеленский будет завершать войну на Донбассе

Помощники лидеров "нормандской четверки" на встрече в Берлине не согласовали дату саммита глав государств, заявил журналистам директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, отвечая на вопрос о сроках встречи руководителей России, Германии, Франции и Украины.

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Россия, Дмитрий Песков, Нормандский формат, "Нормандская четверка".
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