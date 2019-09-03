У Путина не назвали дату "нормандской встречи"

Новости Украины:Консультации в Берлине по встрече в "нормандском формате" не завершились договоренностями о конкретной дате.

Дата проведения встречи лидеров стран "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) пока не определена, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, пока не определена", - сказал он, отвечая на вопрос, определена ли дата встречи по результатам состоявшихся в Берлине в понедельник консультаций.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко вчера прибыл в Берлин для переговоров относительно предстоящей встречи в "нормандском формате" на высшем уровне. Отмечается, что визит в Берлин министр начал с переговоров с главой МИД Германии Хайко Маасом.

На встрече в «Нормандском формате» на уровне политических советников, которая состоялась в понедельник в Берлине, речь шла о выполнении конкретных договоренностей, которые откроют путь к встрече на высшем уровне. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Помощники лидеров "нормандской четверки" на встрече в Берлине не согласовали дату саммита глав государств, заявил журналистам директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, отвечая на вопрос о сроках встречи руководителей России, Германии, Франции и Украины.