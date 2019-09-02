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Новый глава МИД отправился в Берлин

Новый глава МИД отправился в Берлин
18:08 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Пристайко прибыл в Берлин для переговоров относительно предстоящей встречи в "нормандском формате" на высшем уровне.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прибыл в Берлин для переговоров относительно предстоящей встречи в "нормандском формате" на высшем уровне.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Первый рабочий понедельник нового министра иностранных дел продолжается! Вадим Пристайко прибыл из Варшавы в Берлин, где примет участие в переговорах относительно предстоящей встречи на высшем уровне в нормандской формате", - говорится в сообщении.

Отмечается, что визит в Берлин министр начал с переговоров с главой МИД Германии Хайко Маасом.

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Как сообщалось ранее, в декларации лидеров G7 по результатам саммита "Группы семи", который состоялся 24-26 августа во Франции, сообщается, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель в ближайшие недели организуют саммит в "нормандском формате".

30 августа в Офисе президента Украины заявили, что внешнеполитические советники лидеров стран Украины, Германии, Франции и РФ 2 сентября в Берлине проведут встречу для организации саммита в "нормандском формате".

От украинской стороны во встрече примут участие новоназначенный министр иностранных дел Вадим Пристайко и помощник президента Украины Андрей Ермак.

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Все по теме:

Германия, МИД, Вадим Пристайко, Хайко Маас, Нормандский формат.
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