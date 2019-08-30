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Названы имена представителей Украины на встрече помощников лидеров "нормандской четверки"

Названы имена представителей Украины на встрече помощников лидеров "нормандской четверки"
22:44 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Глава МИД Украины и помощник Зеленского будут представлять Украину на встрече советников лидеров стран "нормандского формата".

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак будут представлять Украину на встрече внешнеполитических советников лидеров стран "нормандского формата", которая запланирована на 2 сентября,

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник, близкий к переговорному процессу.

30 августа помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что 2 сентября в Берлине состоится встреча помощников глав стран "нормандского формата", на которой Россию будет представлять Владислав Сурков.

Порошенко анонсировал летом встречу "нормандской четверки"

Ранее сообщалось, что Берлин пока не может назвать конкретной даты саммита "нормандской четверки" по Украине, но подготовка идет, сообщил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

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Вадим Пристайко, Нормандский формат, Андрей Ермак.
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