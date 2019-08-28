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В Германии выбирают дату проведения саммита "нормандской четверки"

В Германии выбирают дату проведения саммита "нормандской четверки"
15:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Конкретная дата саммита "нормандской четверки" пока неизвестна.

Берлин пока не может назвать конкретной даты саммита "нормандской четверки" по Украине, но подготовка идет, сообщил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Я не могу назвать вам конкретной даты, но канцлер и французский президент высказались за это", - сказал Зайберт журналистам в Берлине в среду.

По его словам, встреча лидеров четырех стран - России, Украины, Германии и Франции - должна быть подготовлена на должном уровне, чтобы добиться значимых результатов.

"Для того, чтобы такая встреча стала возможной, нужна тщательная подготовка", - отметил представитель правительства ФРГ.

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Ранее канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила стремление в скором времени провести саммит "нормандской четверки" для урегулирования украинской ситуации. По ее словам, участники саммита G7 поддержали эту идею. По ее словам, встреча лидеров стран "нормандской четверки" должна произойти "очень скоро".

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Германия, Ангела Меркель, Штеффен Зайберт, "Нормандская четверка".
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