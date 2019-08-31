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Меркель рассказала, чем займется после ухода с поста канцлера Германии

Меркель рассказала, чем займется после ухода с поста канцлера Германии
17:30 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Меркель намекнула на возвращение к научной работе после политики.

Канцлер Германии Ангела Меркель может вернуться в академию после окончания своего нынешнего срока полномочий, который заканчивается в 2021 году.

Об этом она сказала во время выступления в Лейпцигской высшей школе менеджмента HHL, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Все университеты, которые дали мне почетную докторскую степень, еще услышат меня, когда я перестану быть канцлером. Я вернусь и не останусь на короткое время, как сегодня. Я останусь подольше", - сказала Меркель, вызывая смех у зрителей.

Меркель, имеющая образование физика, получила почетную степень в школе менеджмента на церемонии, на которой присутствовала Кристин Лагард.

Меркель 1978 окончила физический факультет Лейпцигского университета, в 1986-м защитила диссертацию. С 1978 года до 1990 работала в Центральном институте физической химии Академии наук ГДР.

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Пока неизвестно, сможет ли Меркель полностью доработать свой последний срок в качестве канцлера.

Ее консерваторы и их партнеры социал-демократов (СДПГ) в воскресенье могут проиграть местные выборы в двух восточно-германских землях, что может создать дополнительную нагрузку для коалиции.

Меркель ушла с поста лидера партии Христианско-демократического союза (ХДС) в прошлом году после плохих результатов на выборах и заявила, что ее нынешний срок будет ее последним.

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Германия, Ангела Меркель, Кристин Лагард.
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