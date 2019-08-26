Франция и Германия готовятся к саммиту "нормандского формата"

Новости Украины:Макрон и Меркель в ближайшие недели организуют саммит в "нормандском формате".

Президент Французской Республики Эммануэль Макрон и канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель в ближайшие недели организуют саммит в "нормандском формате".

Об этом говорится в декларации по итогам саммита лидеров G7: Макрона, Меркель, президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, премьер-министра Канады Джастина Трюдо, премьер-министра Японии Синздо Абэ и премьер-министра Италии, который уходит в отставку, Джузеппе Конте.

"Франция и Германия организуют саммит в "нормандском формате" в ближайшие недели для достижения ощутимых результатов", - отмечается в декларации.

Больше об Украине в декларации не сказано ни слова.

Также в документе лидеры G7 выразили позицию относительно торговли, Ирана, Ливии и Гонконга.

Как сообщалось ранее, 25 августа Меркель заявила, что Германия и Франция работают над организацией саммита нормандской четверки в ближайшее время в Париже.