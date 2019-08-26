Саммит G7 закончился: Макрон и Трамп подвели итоги

Новости мира:Во Франции завершился саммит лидеров "Большой семерки".

В французском городе Биарриц завершился саммит лидеров "Большой семерки" (США, Канады, Франции, Германии, Великобритании, Италии и Японии).

Как заявил на итоговой пресс-конференции президент Франции Эммануэль Макрон, в преддверии саммита имела место существенная напряженность, однако результатом переговоров стало свидетельство единства, сообщает "Голос Америки".

Макрон сообщил о подготовке встречи президентов США Дональда Трампа и Хасана Рухани, чтобы найти решение касательно ядерного соглашения 2015 года.

В свою очередь Трамп заявил, что целью является достижение соглашения, согласно которому Иран не будет иметь ядерного оружия и баллистических ракет, однако для достижения такого соглашения необходимо более длительное время.

Касаясь торговой войны между США и Китаем, Макрон отметил, что она создает напряженность в мире. Президент Франции заявил, что президент США говорил лидерам "семерки" о своем желании заключить соглашение с Китаем.

В то же время Трамп высказал уверенность в искреннем стремлении Пекина прийти к торговому соглашению с США.

В следующем году ежегодный саммит "Большой семерки" состоится в США.

Выступая в Биаррице, Трамп сказал, что саммит может пройти на его частном гольф-курорте в Майами. По его словам, решение пока не принято, однако ни одно из других рассматриваемых мест проведения саммита не является столь удачным, как курорт Trump National Doral, поскольку он обладает большой площадью и дает возможность разместить делегации из каждой страны в отдельном здании.