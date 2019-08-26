Скачать
Понедельник, 26.08.2019
Порошенко: Разговор о ПДЧ в НАТО Украине следует начинать уже сейчас
Порошенко: Разговор о ПДЧ в НАТО Украине следует начинать уже сейчас
Страны G7 помогут Бразилии с тушением лесных пожаров в Амазонии
Страны G7 помогут Бразилии с тушением лесных пожаров в Амазонии
Днепр-1 - ФК Львов: видео трансляция матча 5-го тура УПЛ
Днепр-1 - ФК Львов: видео трансляция матча 5-го тура УПЛ
Huawei Mate 30 Pro: первое официальное изображение
Huawei Mate 30 Pro: первое официальное изображение

СМИ: Трамп предложил провести следующий саммит G7 на его гольф-курорте

СМИ: Трамп предложил провести следующий саммит G7 на его гольф-курорте
18:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Telegraf-EPA

Новости мира:Трамп хотел бы провести следующий саммит G7 на своем гольф-курорте в Майами.

Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил о планах провести следующий саммит "группы семи" на принадлежащем ему гольф-курорте в Майами, сообщает телеканал CNBC.

На полях проходящего в Биаррице саммита G7 американский лидер сказал, что окончательное решение еще не принято, но в качестве варианта он рассматривает свой гольф-клуб.

"Мы еще не приняли окончательного решения. Но он (гольф-курорт - Ред.) прямо рядом с аэропортом. Это прекрасное место. Там много свободного пространства", - сказал Трамп журналистам в Биаррице.

"К тому же, это Майами, это прекрасный город", - добавил глава Белого дома.

Трамп о применении ядерного оружия против ураганов: Я никогда этого не говорил

Он отметил, что, когда саммиты проводились в Италии, Канаде и Франции, в качестве места проведения выбирались населенные пункты, расположенные далеко от аэропортов, что создавало дополнительные организационные неудобства. По его словам, ему каждый раз приходилось пересаживаться с "Борта номер один" на более маленький самолет или вертолет, чтобы добраться до конечного пункта назначения.

"Многие места расположены очень далеко, ехать до них очень долго. Нужны вертолеты, чтобы добираться. А до этого (курорта в Майами - Ред.) можно добраться за несколько минут после того, как приземлишься в аэропорту", - сказал Трамп.

Трамп провел "отличную встречу" с премьер-министром Индии

При этом президент США не стал говорить, пригласил бы он на этот саммит Россию или нет.

"Есть некоторое число людей, которые хотели бы видеть возвращение России (в G8 - Ред.). Я не знаю, какое решение мы примем, но вчера мы обсуждали Россию", - указал Трамп.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Саммит, Дональд Трамп, Майями, G7.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кравчук признался, что не может заснуть без пистолета рядом
02 Xiaomi Mi Mix 4: смартфон с невероятной камерой и перископным телеобъективом
03 Официальный курс валют от НБУ на 26 августа
04 Возможно будущая королева: доказательства связи между Елизаветой II и Кейт Миддлтон
05 Усик поздравил Ковалева с тяжелой победой над Ярдом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Саммит G7 закончился: Макрон и Трамп подвели итоги
Саммит G7 закончился: Макрон и Трамп подвели итоги
Трамп провел &quot;отличную встречу&quot; с премьер-министром Индии
Трамп провел "отличную встречу" с премьер-министром Индии
Джонсон заблудился и рассмешил Макрона (Видео)
Джонсон заблудился и рассмешил Макрона (Видео)
Всепрощающая мать Тереза: начало духовного пути в удивительных снимках
Всепрощающая мать Тереза: начало духовного пути в удивительных снимках
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь