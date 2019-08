Трамп о применении ядерного оружия против ураганов: Я никогда этого не говорил

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения в СМИ о его желании бороться с ураганами, которые приближаются к материку, с помощью ядерного оружия.

Об этом глава Белого Дома написал в Twitter.

"История Axios о том, что президент Трамп хотел взорвать ураганы с помощью ядерного оружия, прежде чем они достигнут берега, просто смешная. Я никогда этого не говорил. Просто больше фейковых новостей!", - написал он.

The story by Axios that President Trump wanted to blow up large hurricanes with nuclear weapons prior to reaching shore is ridiculous. I never said this. Just more FAKE NEWS!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2019