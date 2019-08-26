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Трамп о применении ядерного оружия против ураганов: Я никогда этого не говорил

Трамп о применении ядерного оружия против ураганов: Я никогда этого не говорил
15:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости мира:Трамп опроверг сообщение об идее бомбить ураганы.

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения в СМИ о его желании бороться с ураганами, которые приближаются к материку, с помощью ядерного оружия.

Об этом глава Белого Дома написал в Twitter.

"История Axios о том, что президент Трамп хотел взорвать ураганы с помощью ядерного оружия, прежде чем они достигнут берега, просто смешная. Я никогда этого не говорил. Просто больше фейковых новостей!", - написал он.

Трамп продолжает продвигать идею возвращения России в G7

Накануне издание Axios, ссылаясь на источники, сообщило, что в ходе брифинга в Белом доме президент США обсуждал с советниками по национальной безопасности идею борьбы с ураганами, угрожающими США, посредством ядерных бомб.

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Все по теме:

Ураган, Ядерное оружие, Дональд Трамп, Стихийное бедствие.
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